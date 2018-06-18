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18 Haziran 2018 17:10

Başkan Vekili Epcim’den Çatal ailesine taziye ziyareti

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden H.

Başkan Vekili Epcim’den Çatal ailesine taziye ziyareti

18 Haziran 2018 17:10

Cemil Çatal’ın taziyesine katıldı.


Bir süre önce oğlu Bülent Çatal ile birlikte Yüksekova ilçesinden Hakkari istikametine gelirken Hakkari-Van karayolunda aracının yoldan çıkması sonucu H. Cemil Çatal hayatını kaybetmişti. İlde sevilen ve sayılan H. Cemil Çatal’ın taziyesine Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim de katıldı. Epcim, beraberindekiler Dağgöl Mahallesi Çatal Camisi’ndeki taziyeye katılarak, Çatal ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.


Hakkarili vatandaşlar ise, halkla iç içe olan ve taziyelere katılan Epcim’e teşekkür ettiler.




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