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14 Mayıs 2018 11:35

Başkan Vekili Epcim’den ‘Yöresel Ürün Fuarı’na ziyaret

Hakkari Belediye Başkanı Vekili Cüneyt Epcim, kentte ilk defa kurulan ‘Yöresel Ürün Fuarı’nı ziyaret etti.

Başkan Vekili Epcim’den ‘Yöresel Ürün Fuarı’na ziyaret

14 Mayıs 2018 11:35


Başkan Vekili Epcim, beraberindeki yardımcısı Erhan Okay ile bir süre önce eski hükümet konağı bahçesinde açılan ve Türkiye’nin 25 ilinde yöresel ürünlerin bulunduğu fuarı ziyaret etti. Buradaki stantları tek tek ziyaret eden Epcim ve beraberindekiler, organik doğal ürünler hakkında bilgi aldı.


Fuarda ürünlerini sergileyenler, Başkan Vekili Epcim’e şalgam ve değişik ürünler ikram etti.


Protokol üyelerinin tamamının fuarı ziyaret ettiğini belirten Organizatör Nurettin Bilgili, birçok ilde bu festivali düzenlediklerini, farklı illerden getirdikleri yöresel ürünleri Hakkari halkına sunduklarına söyledi. Bilgili, “Fuarda ev yapımı gıdalar, giyim, kozmetik ürünleri, Kayseri’den sucuk, pastırma mantı, Gaziantep’ten her derde deva baharat çeşitleri, Isparta’dan kokulu ve şifalı doğal malzemelerden elde edilmiş sabun türleri, Aydın’dan zeytin ve zeytinyağı, Afyon’dan sucuk ve yayla kaymağı, Erzurum’dan çağ kebabı, Adıyaman’dan pestil, pekmez sucuğu, dibek kahvesi, Ayvalık’tan karadut ve nar ekşisi, Adana’dan şalgam, Çorum’dan leblebi, Malatya’dan kayısı, tahin, pekmez ve ölüm dışında her derde deva olarak bilinen çörek otu ve yağı ile daha birçok organik ürün sergileniyor. Fuarımız Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe kadar açık olacak” dedi.




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