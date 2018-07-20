Başkan Vekili Epcim’e sevgi seli

Hakkari Belediyesinin başlattığı "2018 Yılı Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Prestij caddeler, led aydınlatmalar, desenli asfalt yürüyüş yolu, kent park yaşam merkezi, yolların asfaltlanması, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ve gözle görünen birçok hizmetin yapılması nedeniyle yöre halkı büyük sevinç yaşıyor.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Pehlivan Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip denetimde bulundu. Epcim’in geldiğini öğrenen mahalle sakinleri ise caddeye akın etti. Epcim ile tokalaşmak ve sohbet etmek için toplanan mahalle sakinleri, kentte yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ettiler.

Başkan Vekili Epcim, mahalle halkıyla bir süre sohbet ederek, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.