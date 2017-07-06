Başkan Vekili Kaşıkçı öğrencilerle bir araya geldi

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, futbol yaz okuluna katılan 6-19 arası yaş grubundaki öğrencileri şehir stadında ziyaret etti. Yüksekova Belediyespor Kulübü tarafından her sene ücretsiz olarak açılan futbol yaz okulunda 650 çocuk ve genç eğitim alacak. Bu sayede geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine fırsat tanınıyor. Okulların tatil edilmesinden sonra açılan bu kurs, okulların eğitime yeniden başlamasına kadar devam edecek.

3 ay sürecek futbol eğitimine ilk defa bayanlar da katıldı. Gelecek sezonda açılacak olan bayan futbol takımında yetenekli bayanlar yerlerini alacaklar. 650 öğrenciye eşofman takımının verileceğini belirten Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel’e, isimlerinin yazılı olduğu Yüksekova Belediyespor formaları hediye edildi.

Daha sonra çocuklar, gençler ve bayanların kendi aralarında oynayacakları maçın startını veren Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, “Bildiğiniz üzere okullar kapandı, güzel bir tempoyla yeni bir çalışma dönemine girdik. Bu kapsamda çocuklarımızın, gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi ve özellikle sporla uğraşmaları noktasında yaz sporu okullarımızı hızlı bir şekilde devreye koyduk. Geçtiğimiz günlerde gençlik spor merkezimizde farklı branşların olacağı kurslarımıza start vermiştik. Bugün de Yüksekova Belediyespor’un koordinesinde yürüyen futbol okulumuzdaki çocuklarımızı ve gençlerimizi ziyaret ettik. Bundan sonra okullar açılıncaya kadar bu gençlerimizin sporla haşir neşir olmalarını sağlayacağız ve sportif faaliyetlerde yoğun bir şekilde çalıştırmak istiyoruz. Bu anlamda hedefimiz; hem sportif aktivitelerde hem de derslerini en iyi şekilde çalışmaları noktasında takipçileri olmak ve en iyi şekilde yönlendirmektir. Bu konuda ilçemizde görevli tüm hocalarımızın ve spor hocalarımızın yakından takipçileri olmalarını istiyoruz. Biz gençlerimizden, Yüksekovalı evlatlarımızdan tek isteğimiz, bu spor tesislerine gelmeleri ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleridir. Tüm destekleri eksiksiz bir şekilde vereceğimizi de belirtmek istiyorum. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımız davetlidir yaz okullarımıza. Önümüzdeki haftalarda tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında da start verdik. İhtiyaçlarını gidermeye başladık. Çocuklarımız, yarınlarımıza ışık tutacak tek varlıklarımız. Sahip çıkma noktasında en çok görev bize düşüyor. Böylesi güzel bir organizasyonu düzenleyen spor kulübünde spor hocalarımıza, antrenörlerimize, bu kursların rengi olan çocuklarımıza, gençlerimize, duyarlı ailelerine ve aramızda olduğu için değerli paşamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.