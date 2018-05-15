Başkan Yardımcı’dan Vali Toprak’a ziyaret

Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Kente gelen Başkanı Fikret Yardımcı, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile birlikte Vali Toprak’a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Fikret Yardımcı ve beraberindekilerle birlikte bir süre sohbet etti.

Yardımcı, Türkiye’nin en iyi ikinci rafting parkurunun Hakkâri’deki Zap Suyu olduğunu belirterek, buranın ulusal ve uluslararası yarışmaların yapılacağı potansiyele sahip olduğu söyledi.