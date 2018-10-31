Başkan Yıldırım'dan Vali Toprak'a teşekkür

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a yeni atandığı Konya Valiliği görevinde başarılar dileyerek, Hakkari il ve ilçelerinde spor faaliyetlerine yönelik verdiği desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Hakkari Valisi Toprak ile beraber 39 ilin valisi değişti. Bununla ilgili Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Yıldırım, Vali Toprak'a yeni görevinde başarılar dileyerek, “1 Haziran 2016 tarihi itibari ile Hakkari Valiliği görevi süresince spor camiamıza, özellikle Yüksekova Belediyespor Kulübüne vermiş olduğu destekler için Valimiz Toprak'a teşekkür eder, yeni görev yeri Konya Valiliğinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.