İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yıldırım'dan Vali Toprak'a teşekkür

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a yeni atandığı Konya Valiliği görevinde başarılar dileyerek, Hakkari il ve ilçelerinde spor faaliyetlerine yönelik verdiği desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a yeni atandığı Konya Valiliği görevinde başarılar dileyerek, Hakkari il ve ilçelerinde spor faaliyetlerine yönelik verdiği desteklerinden dolayı da teşekkür etti.


Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan atama kararıyla Hakkari Valisi Toprak ile beraber 39 ilin valisi değişti. Bununla ilgili Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Yıldırım, Vali Toprak'a yeni görevinde başarılar dileyerek, “1 Haziran 2016 tarihi itibari ile Hakkari Valiliği görevi süresince spor camiamıza, özellikle Yüksekova Belediyespor Kulübüne vermiş olduğu destekler için Valimiz Toprak'a teşekkür eder, yeni görev yeri Konya Valiliğinin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.