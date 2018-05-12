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12 Mayıs 2018 11:49

Basketbol müsabakalarında yarı final heyecanı

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Veteranlar Basketbol Ligi’nde 4 takım yarı finale kaldı.

Basketbol müsabakalarında yarı final heyecanı

12 Mayıs 2018 11:49


Hakkari Belediye Başkanlığı destekleri ve katkıları ile düzenlenen Veteranlar Basketbol Ligi’nde yarı final heyecanı başlıyor. 147 sporcu ve 12 takımın katılımı ile başlayan müsabakalar sonunda 4 takım yarı finale kaldı. Çekişmeli geçen turnuvanın sonunda yarı finale kalan Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan takımı ile Emniyet Müdürlüğü ise Hakkari Üniversitesi takımı ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.


Yarı final müsabakalarının pazartesi günü oynanacağı belirtilirken, final maçının ise salı günü saat 18.00’de düzenlenecek olan kupa töreni öncesinde yapılacağı bildirildi.




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