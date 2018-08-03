Belediye başkanı korumalarından örek davranış

Kırşıyaka Mahallesi Katremas köprüsünde akşam saatlerinde seyir halinde olan Belediye Bakan Vekili Cüneyt Epcim’in korumaları kedi sesi duydu. Hemen araçta inen korumalar 5 metre yükseklikteki ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu ile karşılaştılar. Yavru kediyi kendi çabaları ile indirmeye çalışan korumalar tüm çabalara rağmen indiremeyince itfaiye ekibini arayarak yardım talebinde bulundular. Çok kısa sürede olay yerine gelerek itfaiye ekibi kediyi sağlıklı bir şekilde ağaçtan indirmesine yardımcı oldular. Kedi gece karanlığında izini kaybederken çevrede toplanan mahalle sakinleri ise duyarlılıklarından dolayı başkan korumalarına ve kediyi sağlam bir şekilde indirmeyi başaran itfaiye ekibine teşekkür ettiler.