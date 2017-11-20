Belediye ekiplerinin kış mesaisi başladı

Hakkari’de yol yapım ve istinat duvarları çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, aniden kar yağışının başlaması üzerine bu defa birçok noktada tıkanan logarları açmak için seferber oldu. Bir taraftan yollarda biriken kar yığınları diğer taraftan da tıkanan logarları açmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, adeta olumsuz hava koşullarına meydan okudular.

Karla karışık yağmurun etkili olmasına rağmen mahalle aralarında tıkanan logarları açmaya çalışan belediye ekipleri, kış mesaisinin başladığını belirtiler.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşaması üzerine ise, belediyeye ait iş makineleri hemen devreye girerek gölete dönen yolları temizlediler.