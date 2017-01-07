Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 13:22

Belediye halk pazarı yeni tabelasına kavuştu

Belediye halk pazarı yeni tabelasına kavuştu

07 Ocak 2017 13:22

Hakkari Belediye Başkanlığı vatandaşların belediye halk pazarını rahatlıkla görmesi için yeni tabela yaptırdı.
Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından 2011 yılında Mukaddes Akar Sokağında hizmete açtığı belediye halk pazarı uzun aradan sonra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in talimatı ile tabelaya kavuştu. Hakkari’nin ilk halk pazarı olan belediye halk pazarında yaklaşık 60 yakın işyeri bulunuyor. Çarşı merkezinden pazara bakan kısmında tabelası olmayan belediye halk pazarı, bugün yeni tabela asıldı. 1,5 metre uzunluğunda ve üzerinde “Belediye halk pazarı ve belediye amblemi bulunan” tabela zabıta ekipleri nezaretinde çarşı merkezine bakan kısmına asıldı. Belediye halk pazarı esnafları ise işyerlerinin bulunduğu ilin tek halk pazarının yeteri kadar tanıtılmadığını belirterek, bazen siftah bile yapmadan evlerine gittiklerini söylediler. Esnaflar, "Belediye halk pazarının bulunduğu caddede 60 yakın işyeri bulunmaktadır. Pazarın girişinde tabela bulunmaktadır. Ancak vatandaşların görebileceği şekilde çarşı merkezindeki giriş kısmında tabela bulunmamaktadır. Vatandaşların pazar yerini rahatlıkla görebilmesi için belediye tarafından yeni tabela asıldı. Bu duyarlılıktan dolayı emeği geçen belediye başkan vekili Cüneyt Epcim ve herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
Esnafın durumunu düşünerek şehrin en gözde yerine tabela asan belediyeye minnettar olduklarını belirten halk pazarı esnafı, başkandan başka isteklerinin daha olduğunu söylediler. Esnaflar,"Belediye halk pazarının çarşı merkezinin arka tarafına denk geliyor. Buranın ulaşımı 2 ayrı noktadan sağlanıyor. Caddeler dar olduğu için itfaiye aracı başta olmak üzere ağır vasıta araçlar giremiyor. Bu nedenden dolayı burada 50’ye yakın işyeri kapalıdır. Eğer imar planında geçen yol yapılırsa bu cadde çok işlek olacak ve burada yüzlerce esnaf faydalanacaktır. Sayın başkandan isteğimiz imarda geçen yolun yaz aylarında faaliyete geçirmesidir” şeklinde konuştular.
Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri ise, belediye halk pazarının yeniden canlanması için ellerinde geleni yapacaklarını belirttiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç