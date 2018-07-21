Belediye’nin dönüşüm programı Hakkari’ye renk kattı

Çevre illeri göç eden bazı ailelerin ise geri dönüş yaptığı belirtildi.

Hakkari Belediyesinin başlattığı "2018 Yılı Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında başlatılan çalışmalar biranda kentin çevresini değiştirdi. Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte kentleşmenin hızla sürdüğü ve yeni işyerlerinin açıldığı Hakkari’de belediye hizmetleri ise kente ayrı bir görünüm kattı. Asfalt, içme suyu, kanalizasyon şebekleri, yeni led aydınlatmalar, prestij caddeler, renkli yürüyüş yolları ve gözle görülen birçok hizmetin yapıldığı il merkezi batı illerini aratmıyor. Gece ve gündüz ışıl ışıl görüntülerin yaşandığı kent merkezinde çevre illere göç eden birçok ailenin ise geri dönüş yaptığı ifade edildi. Hakkari’yi köy görünümünden kurtarıp yaşanılır bir şehir haline getiren Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ise gecesini gündüzüne katarak ilde yapılan hizmetleri denetliyor. H. Halife Derviş Mahallesi Hakkari-Van Bulvarı üzerindeki orta refüjlerde yapılan çimlendirme çalışmalarını inceleyip denetimde bulunan Başkan Epcim, kentin birçok yerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söyledi.