Belediyenin hummalı çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'nın talimatları ile çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, bu güne kadar yapılmayan birçok hizmeti vermeye başladı. Kaymakam Türkman'nın talimatları ile kış öncesinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin çehresinde kalıcı değişimlere imza atmaya devam eden Şemdinli Belediyesi, ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlatarak, vatandaşların en iyi hizmeti alması için “Her şey daha yaşanılabilir bir Şemdinli için” diyerek ilçe merkezinde alt yapı çalışmalarının bitmesi ile sıcak asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler Moda, Ali Fuat Güven, Fatma Çakır, Serment ve Hastane caddesinin tamamlanan yol yapım ve asfaltın ardından bölgeyi vatandaşların hizmetine sundu. Cumhuriyet Caddesi ve diğer kalan bölgeler de ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Şemdinli ilçesinde yıllardır yapılmayan hizmetler, kayyumun gelmesiyle vatandaşlar hizmet gördü.