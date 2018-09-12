Berçelan mahalle yeni parkına kavuşuyor

Hakkari'de birçok mahallenin mahalle parkına kavuşmanın ardından Berçelan Mahallesi ise ilk defa aile parkına kavuşuyor.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindeki 15 mahalle muhtarı Berçelan Mahallesinde yolların asfaltlanması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyip denetimlerde bulundular. Başkan Epcim ve beraberindekiler daha sonra ilk defa Berçelan Mahallesinde başlatılan mahalle parkı inşaat çalışmalarını yerinde incelediler. Hakkari kent merkezinde büyük bir hizmet atağının başlatıldığını belirten Mahalle muhtarları bu güzel hizmetlerden dolayı Başkan Epcim'e teşekkür ettiler.