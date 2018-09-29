Berçelan mahallesinden belediyeye teşekkür

Yıllardır yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen Berçelan Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ilk defa asfalt yola ve aile parkına kavuştuğunu belirterek belediyeye teşekkür mesajı yayınladılar. Berçelan Mahallesi Şehit Çetin Deniz ilköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı Mehmet Mehmet Naci Atan, kendisinin çektiği video ve fotoğraflarla belediye başkanlığı yetkililerine mahallelerine yaptıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Atan, ”Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Berçelan Mahallesinde yapımı devam eden Berçelan parkının peyzaj çalışmalarını yürüten aynı zamanda solucan gübresi üreticisi olan Uğur Kılıç ile Adem Engin solucan gübresini uygulayarak parkın güzelleştirmesini sağlamaktadırlar. Bu güzel hizmet atağından dolayı şahsım ve Berçelan Mahallesi halkı adına başta Belediye Başkanımız Cüneyt Epcim'e ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.