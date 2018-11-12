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Bölge Müdürü Yıldırım'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Bölge Müdürü Yıldırım, beraberindekilerle Vali Akbıyık'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Hayrettin Yıldırım ile bir süre sohbet ederek teşekkür etti.

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