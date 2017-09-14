Budak ailesinden Cumhurbaşkanı’na teşekkür

Terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Hakkâri 1. sıra adayı olan Ahmet Budak için verildi ardından şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yaptırılan ev teslim edildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, "Geçen sene bugün gerçekten meslek hayatımızın üzüntü verici bir günüydü. Bir bayram günü demokrasi mücadelesi veren, halkına hizmet için çaba gösteren, çırpınan bir kardeşimizi, bir değerimizi maalesef gözünü kırpmadan hain teröristler şehit ettiler. Hiçbir zaman ağızlarından demokrasi, insan haklarını düşürmeyenler bu hain suikastı görmezden geldiler yorum dahi yapmadılar. Suçu sadece Şemdinli halkına, Şemdinli köylerine hizmet etmek olan bu manada demokrasi mücadelesinde yerini alan temiz bir şekilde, sivil bir şekilde, silahsız bir şekilde demokrasi ve hizmet aşkıyla tutuşan bir kardeşimiz maalesef geçen sene bugün hakkın rahmetine kavuştu” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın takibiyle Ahmet Budak’ın ailesine rahat edebilecekleri bir ev yapıldığını belirten Vali Toprak, evin Budak’ın ölüm yıldönümünde ailesine teslim edildiğini kaydetti.

Budak’ın kardeşi, eşi ve diğer aile fertleri de kendilerini yalnız bırakmayan ve her zaman devletin şefkati ve gücünü yanlarında hissettiren Cumhurbaşkanı’na ve İçişleri Bakanı’na teşekkürlerini iletti.