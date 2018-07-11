Çatıda mahsur kalan serçe kurtarıldı

Hakkari Belediyesi ekiplerince kurtarılan kuş daha sonra veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Tekser konutlarındaki 6 katlı bir binanın çatısındaki yuvadan çıkan yavru serçe kuşunun, ayağının yuvadaki ipe dolanması sonucu baş aşağı çırpınmasını gören duyarlı vatandaşlardan Engin Artık durumu hemen belediye ekibine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ve veteriner ekibi serçe kuşu için kurtarma çalışma başlattı. İtfaiye ekibi ve beraberindeki veteriner görevlileri itfaiye aracının merdivenini uzatarak ipe asılı olan serçe kuşunu kurtarmayı başardı. Kurtarılan serçenin daha yavru olduğu ve ip nedeniyle de ayağında ödem oluşması sonucu veteriner ekipleri tarafından kliniğe götürüldü.

Eşinin kendisini arayarak çatıda ayağına ip dolanan bir kuşun çırpındığını söylemesi üzerine hemen itfaiye ekibini aradığını dile getiren Engin Atık, "Bulunduğumuz blokların çatısında bir kuşun ayağına ip dolanması sonucu can çekiştiğini ve çırpındığını eşim bana söyledi. O sırada Çukurca ilçesindeydim. Hemen yola koyularak Hakkari’ye geldim ve itfaiye ekibini aradım. Sağ olsunlar itfaiye ve veteriner ekibi hemen geldi ve yuvadan çıkan serçe kuşunu kurtardılar. Bu sıcak havada çırpışan kuşu o şekilde görünce çok üzüldüm. İlçeden buraya geldim, ama gelmeme değdi ve bir can kurtulmuş oldu” dedi.

Serçe kuşu tedavi altına alındı

Kurtarılan serçe kuşu, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Faysal Cindioğlu gözetiminde hemen belediye kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Ayağındaki ip sökülerek karnı duyurulan kuş, ayağındaki ödem nedeniyle bir süre tedavi altında kaldıktan sonra yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ise gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini belirterek, "Gelen ihbara göre olay yerine gittiğimizde çatıda ipe asılı kuşu gördük. İtfaiye ekibinin yardımı ile oradan alarak kliniğe getirdik. Sağ ayağındaki ip nedeniyle ödem oluşmuş. Bu nedenden dolayı tedavisi devam edecek ve daha sonrada yaşam alanına geri bırakacağız. Duyarlı vatandaşlarımıza ise teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.