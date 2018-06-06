Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden anlamlı tiyatro oyunu

Atatürk Kültür Merkezinde ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen tiyatro oyununa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan, Müdür Yardımcısı İlyas Başaran, kurum personeli ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sanat Merkezi Köy Tiyatro Topluluğu oyuncuları tarafından sahnelenen "Çevre Sağlığı" adlı oyun büyük ilgi gördü.

Burada günün anlam ve önemine binaen konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan, ülkemizde ve dünyada insanlarda çevre bilincinin oluşturulması ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirebilmesi için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü’nün tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendirdiğini söyledi. Müdür Alan, ‘Dünya nüfusundaki hızlı yükseliş, çarpık kentleşme, sanayileşme, hava, toprak, su gibi doğal kaynakların hızla ve bilinçsizce israf edilmesi nedeniyle oluşan çevre sorunları tüm insanlığı tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Küresel çapta yapılan yanlışlıklarla ortaya çıkan bu sorunla mücadelede yine küresel çapta ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Fakat dünyanın gelişmiş birçok ülkesinin ekonomik kaygılarla bu mücadeleye uygulanan boyutunda katkı sağlamadığına üzülerek şahit oluyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki bir süre sonra sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum olmadıktan sonra ekonomik zenginliğin hiçbir önemi olmayacaktır. Dünyada bulunan hiçbir zenginlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sağlıklı bir nefesten daha önemli bir yere sahip olmayacaktır. Bu bilinçle Emine Erdoğan’ın koordinatörlüğünde başlatılan dünyadaki uygulamalarıyla eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi planlanan ve ülkemizde de ilk uygulama alanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bakanlığımız olan Sıfır Atık projesini de kentimizde tam anlamıyla faaliyet geçirmiş bulunmaktayız ve gelişmesi konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle çevreyi kirletmenin, kendi geleceğimizi yok etmek anlamına geldiğini hatırlatarak Dünya Çevre Günü’nü kutlar; daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya temennisiyle esenlik dolu günler dilerim” diye konuştu.

Okullarda katı atık ve geri dönüşüm projesi kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü gelen öğrencilere bisiklet hediye edildi.