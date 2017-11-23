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23 Kasım 2017 11:36

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uyarı

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kış mevsimiyle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uyarı

23 Kasım 2017 11:36


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Hakkari’de kış sezonunun başladığını ve kentte doğalgaz olmadığı için vatandaşların zorunlu olarak katı yakıtlara yöneldiği, bu amaçla çevre sağlığı, halk sağlığı ve ekonomik durumlarını dikkate alması gerektiği konusunda uyardı. Uyarıda, “Genel olarak piyasadaki kömürleri kaliteli (torbalı) ve kalitesiz (torbasız) olarak ikiye ayırabiliriz. Avantaj ve dezavantajlarını sıralayacak olursak; 4000 kcal/kilogramlık kalitesiz kömür yakacağınıza 7000 kcal/kilogramlık kaliteli kömür yakarsak, kışı 4 tonluk kalitesiz kömür yerine 2,3 tonluk kaliteli kömürle geçirebilirsiniz. Kül oranı yüksek kömür alacağınıza, kül oranı düşük kömür alırsanız, kış sonunda daha az kül elde ederek taşıma masraflarını düşürüp, ayrıca taşa para vermemiş olursunuz. Kükürt oranı yüksek kömürler (Şırnak ilinden getirilen) bacadan verilen kükürdün atmosferdeki nem ile birleşerek asit yağmuruna neden olmakta, bu da yeryüzüne yağmur olarak inerek toprağımıza, binalarımıza zarar vermektedir. Nem oranı yüksek kömür demek, sizin kömür yerine suya para vermeniz ve suyu ısıtmanız demektir. Bu nedenle nem oranı düşük kömürler almalısınız. Uçucu madde oranı yüksek kömür, kömürde yanmadan serbest hale geçen maddelerin varlığı demektir. Bu da soba borularını ve bacaları tıkayarak verimsiz yanmaya ve karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerine ve buna bağlı ölümlere neden olmaktadır. Dünyada 3 milyar insanın katı yakıtlarla ısındığını, kalitesiz kömürlerden dolayı yılda dünyada 4,3 milyon insanın, ülkemizde ise 350 insan yaşamını yitirmiştir. Sizi ısıtanın kömürün miktarı değil kalorisi olduğunu unutmayın” denildi.




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