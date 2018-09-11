CHP Mersin Milletvekili Gökçel Hakkari'de STK temsilcileriyle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Hakkari'de sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Hakkari'ye gelen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve parti yönetimi tarafından karşılandı. Gökçel ve beraberindekiler esnafları ziyaret edip yoldan geçen vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sorun ve sıkıntılarını dinledi. Bazı vatandaşlar ise kentte bulunan işsizlik sorununa bir çözüm bulunmasını isteyerek, evlerine ekmek götüremedikleri gibi borçtan dolayı elektriklerinin kesildiğini söyledi. Gökçel ise bu konuda bir araştırma yaparak ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Gökçel, İnsan Hakları Derneği (İHD) ziyaretinin ardından toplantı için Ticaret ve Sanayi Odası'na (HATSO) geçti. Burada HATSO Meclis Başkanı Nazım Demir, Genel Sekreter Fikret Keskin ve sivil toplum örgütleri tarafından karşılanan Gökçel, il ve ilçelerdeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilen bir milletvekili olarak geldiğini söyleyen Cengiz Gökçel, "Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle alakalı sizlerle karşılıklı sohbet edip bu krizden ne kadar etkilendiğini ve bu krizde çıkış noktasında beklentileriniz nelerdir. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomik krizle ilgili ve krizden çıkış nasıl olur bunlarla ilgili 13 maddelik bir çözüm bir çözüm önerimiz var. Bunları sizlerle paylaşmaya geldik. Özelikle bunu da vurgulamak istiyorum Hakkari'ye gelirken çok sıcak bir ilgi ile karşılaştım ve Hakkari halkı bizi kucakladı ve bağırlarına bastılar. Buradaki pırıl pırıl gençleri gördüm. Bunlara bu topraklarda imkan sağlandığında inanıyorum ki bu topraklardaki her ekonomik her sosyal krizlerden çıkışın belki de onlar birer neferi olacaklardır. Hakkari çağdaş yaşam şekliyle de gerçekten bizim batı illerimizden önden gelebilecek bir ilimiz ve Hakkari'de olmaktan çok mutluyum” dedi.