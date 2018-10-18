CHP milletvekilleri Hakkari'de

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi Hakkari'ye geldi.

CHP Mersin Milletvekili Avukat Alpay Antmen ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, havayolu ile geldikleri Yüksekova'da CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Buradan il merkezine geçen milletvekilleri, partililerle bir araya geldi. Mersin Milletvekili Alpay Antmen, yaptığı konuşmada, parti yönetimi tarafından yerel seçim hazırlıkları ile ilgili nabız tutmak için görevlendirildiklerini söyledi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmaları için Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerini gezdiklerini dile getiren Antmen, “Hem halkımızla sahada buluşmak istiyoruz hem de sokakta vatandaşlarımızın nabzını tutmak istiyoruz. CHP'yi yerelden iktidara, ondandan genel iktidara taşımak için elimizden ne gelirse onu yapmak adına ilçe başkanlarımızla ve il başkanlarımızla yerel seçim stratejileri üzerine görüş alışverişinde bulunuyoruz. Aday belirleme konusunda genel başkanımıza raporlar sunacağız. Tabi burada Cumhuriyet Halk Partisi demokratik davranarak adayları belirleme sürecinde, örgütlerimizin görüşlerine önem veriyor. Ziyaretimiz 3 gün sürecek” dedi.

CHP'li vekiller, daha sonra il ve ilçe yönetimi ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.