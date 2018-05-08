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08 Mayıs 2018 21:00

CHP’li milletvekilleri Hakkari’de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Hakkari’ye gelerek, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Hakkari’de halka sesleneceğini ve tüm halkı mitinge davet ettiklerini söylediler.

CHP’li milletvekilleri Hakkari’de

08 Mayıs 2018 21:00


Hakkari’ye gelen CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, PM Üyesi Yıldırım Kaya, Bartın Milletvekili Mehmet Rıza Yalçınkaya ve Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. CHP parti binasında basın mensuplarına açıklamada bulunan milletvekilleri, herkesi mitinge davet ettiler. CHP PM Üyesi Yıldırım Kaya, "10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 15.00’te Edirne’den başlayan cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Hakkari’ye gelecek ve Hakkari’den Türkiye’ye seslenecek. Hakkari halkı ile buluşacak, Sümbül Dağı’ndan söz verecek. Sizlerle birlikte Sümbül Dağı’na ant olsun ki bu ülkeyi yeniden demokratik bir ülke haline getirecek, barışın, sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir cumhurbaşkanını Hakkari halkından alacağı güvenle, oyla, destekle Türkiye’ye armağan edecek. Buradan kadınlarımıza, gençlerimize, çiftçimize, esnafımıza ve kısacası Hakkari halkına çağrımızdır. Gelin hep birlikte Türkiye’nin birliği için Türkiye’nin kardeşliği için Türkiye’nin barışı için Hakkari’de Cumhuriyet meydanında saat 15.00’da buluşalım ve Türkiye’ye barış türkülerimizi söyleyeyim" şeklinde konuştu.


Milletvekili arkadaşları ile birlikte Hakkari’ye geldiklerini söyleyen Milletvekili Necati Yılmaz ise, "Perşembe günü cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin Hakkari’ye gelmesi nedeniyle buraya gelerek hazırlıklarımızı konuşacağız. Tüm Hakkari halkını miting alanına bekliyoruz" dedi.




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