Çiftçilerin patoz mesaisi başladı

Geçitli köyünün Piremedan Mahallesi sakinleri, yaz aylarında bin bir zorlukla yaylalarda biçtikleri otları köye getirerek saman yapıyor. Köy halkının saman tozundan ve patoz makinesinin gürültüsünden rahatsız olmamaları için harman alanında patoz yapmaya başlayan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışıyor.

Yaptıkları işin atalarından kendilerine miras kalan bir kültürün parçası olduğunu belirten köy sakinlerinden Tarık Korkmaz, yaşamın bütün zorluklarına rağmen köylerini sevdiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Korkmaz, "Yüksekokul mezunuyum. Boşta olduğum için kendi köyümde hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaz sıcağında el gücüyle biçtiğimiz otları şimdi patoz makinesinden samana çeviriyoruz. Bizler köyde imece usulü birbirimize yardım ederek her gün bir komşumuzun otunu harmanlıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Tabii ki işimiz de çok zor. Engebeli bir coğrafyadayız. İş makineleriyle ot biçemiyoruz. Toprakta da bereket kalmamış, eskisi gibi ot verimi alamıyoruz. Umarım hayvanlarımız kışın aç kalmaz” diye konuştu.

Kürtçe konuşan köy sakinlerinden H. Recep Korkmaz ise, Ramazan ayında oruçlu halde biçtikleri otları şimdi patoz makinesinden samana çevirdiklerini belirterek, hallerinden memnun olduklarını söyledi.

İmece usulü çalışan çiftçilerin bir kısmı mera ve yaylada kalan otları köy merkezine taşırken, diğer çiftçiler ise harmanladıkları otların rüzgârdan etkilenmemesi için patoz makinesinin üzerine örttükleri brandayla zorlu mesaiyi bitirmeye gayret ediyor.