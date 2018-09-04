Cilo Rafting Takımı, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Hakkari Üniversitesinden bir heyet, günlerdir rafting antrenmanlarını Zap Nehri’nde sürdüren Cilo Rafting Takımıyla bir araya geldi. Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Kerim Akar öncülüğündeki daire başkanları ve şube müdürlerinden oluşan heyet, takımın çalışmalarını yerinde izleyerek sporcularla sohbet edip başarılar dilediler.

Üzümcü köyü Kanireş mevkiinde devam eden antrenmanın ardından sporcularla öğle yemeğinde bir araya gelen yöneticiler, üniversite olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini ifade ettiler. Hakkari’de sporun geliştirilmesi yolunda atılan her adımı desteklediklerini dile getiren Genel Sekreter Kerim Akar, Cilo Rafting Takımına çalışmalarında destek verdiklerini ifade ederek, başarılar diledi.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği bünyesindeki Cilo Rafting Takımının 12 - 16 Eylül 2018 tarihleri arasında Van’ın Çatak ilçesinde yapılacak olan Türkiye Rafting Şampiyonasına katılmak için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Cilo Rafting Takımı Kulüp Başkanı Hacı Tansu, ziyaret ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Tansu, “İlimizin ilk ve tek rafting takımı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Rafting Federasyonu tarafından düzenlenecek olan R4 Türkiye Rafting Şampiyonasına ilimizi temsilen katılacağız. Bu bağlamda çalışmalarımıza Zap Nehri’nde sürdürmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı yürüttüğümüz yerde halkımızdan, idarecilerimizden ziyaretlerini ve desteklerini bekliyoruz. Bütün bu emeklerimize katkıları olan kurum, kuruluş ve şahıslara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.