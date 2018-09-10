Cilo rafting takımından örnek davranış

Cilo Rafting Takımı, antrenmanlarını sürdürdükleri alanda piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak büyük çöp torbalarında biriktirerek sporcuları taşıyan araçlarla ile çöp merkezine taşıdılar. Sporculardan Ramazan İlhan, Zap nehrinde yaptıkları rafting çalışmaları sırasında bölgeye gelen piknikçilerin attığı çöplerden dolayı çevre kötü kokların yayıldığını ve bu da sporcuların çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi. Kendilerinin de bu bölgenin temiz tutulması için her gün torbalar dolusu çöpler topladıklarını ifade eden İlhan, ”Hakkari'nin önemli mesire alanlarından olan Üzümcü köyü Kanireş çeşmesinin olduğu bölge, özellikle de hafta sonları günübirlik gezilerin ve piknikçilerin uğrak noktası durumundadır. Hal böyle olunca piknikçilerin bıraktığı çöpler etrafa kötü kokuların yayılmasına ve ciddi anlamda çevre kirliliğine sebep oluyor. Her gün onlarca kişinin bıraktığı çöpler doğal yaşama zarar verdiği gibi çevrenin de kirlenmesine sebep oluyor” dedi.

Kulüp Başkanı Hacı Tansu ise, Üzümcü köyünün Kanireş çeşmesi ve bölgesi gerçek bir doğal güzellik ve buz gibi suyu ile farklı bir yer olduğunu belirterek, ”Her gün onlarca kişi buraya pikniğe geliyor. Özellikle de hafta sonları Kanireş çeşmesi bölgesi insanlarla dolup taşıyor. Ancak ne yazık ki çevre bilinci olmayan toplumumuzun genel hastalığının en bariz örneğini burada görüyoruz. Çöpleri gelişi güzel çevreye atıyorlar. Zaman zaman uyarılarımıza rağmen maalesef çöplerini bırakıp gidiyorlar. Son bir haftadır bu gölgede yaptığımız sportif çalışmalarımız sonrasında bütün sporcularımız ve antrenörlerimiz ile birlikte çevredeki çöpleri topluyoruz. Bizler antrenmanlar sonrasında çevredeki çöpleri toplarken maalesef zaman zaman buradaki piknikçilerin genç sporcularımızla da dalga geçtiklerine şahitlik ediyoruz” dedi.

“Lüks arabalarla gezmek maalesef insanları medeni yapmıyor”

Bir noktayı özellikle de buradan belirtmek istediğini ifade eden Tansu, “Çarşı merkezinde lüks işyerlerinin olması, lüks arabalarla gezmeleri maalesef insanları medeni yapmıyor. Bu tür insanların gelip çöplerini göz göre göre bırakmaları ve uyarılarımıza rağmen alay edercesine çekip gitmelerini de toplumun vicdanına havale ediyoruz” şeklinde konuştu.