CİSAD öncülüğünde Karadağ'a zirve tırmanışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) öncülüğündeki 50 kişilik ekip, Berçelan Yaylası'nın batısında bulunan ve yüksekliği 3764 metre olan Karadağ'ın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinden gelen elli doğasever, CİSAD önünde bir araya gelerek kiraladıkları araçlarla Berçelan Yaylası'na hareket ettiler. Yapmış oldukları kahvaltıdan sonra Karadağ zirvesine yürüyüşe geçen kalabalık ekip, zirvede öğle yemeğini yedi. Havanın bir anda bozulup yerini kar yağışına bıraktığına aldırış etmeyerek zirve defterine isimlerini yazdırarak CİSAT pankartını açan dağcılar, fotoğraf çektirdikten sonra inişe geçtiler. Araçların bulunduğu yaylaya geldikten sonra kar yağışı yerini yağmura bıraktığını gören doğaseverler, araçlarla akşama doğru Hakkari il merkezine ulaştılar.

Derneğin kurucu üyelerinden Naci Ertunç, ilk defa elli kişilik kalabalık bir ekibi Karadağ zirvesine götürdüklerini söyledi. Ertunç, "Herhangi bir aksilik yaşanmadan ekibin tamamı zirve yaptı. CİSAD kurulduktan bu yana dağcılıkta ön plana çıkarak yapmış olduğumuz etkinliklerde, katılımcılara doğayı tanıtmış ve dağcılık sporunu aşılamaktır. Gün geçtikçe yaptığımız her faaliyette katılımcı sayısının katlanarak yükselmesine hepiniz şahit oluyorsunuz. Yapmış olduğumuz spor faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Sayıları elli olan katılımcıların yüzde 40'ının kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Ertunç, “Bayan kardeşlerimizi her faaliyette görmek istiyoruz. Amacımız dağcılık sporuna gönül verenlere yardımcı olmaktır" şeklinde konuştu.

Dağcılardan Avukat Turgut Besi ise, “Berçelan-Karadağ zirve faaliyetinde katılımcı listesinde çıkan sorunların giderilmesinde bizlere desteklerini sağlayan başta Belediye Başkanımız Cüneyt Epcim, Yarbay Kubilay Önal ve Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Dursun'a CİSAD ekibi adına teşekkür ederim” dedi.