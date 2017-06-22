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22 Haziran 2017 16:57

Çoban aldatan kuşu tedavi altına alındı

Hakkari’de bir çoban tarafından yaralı halde bulunan çoban aldatan kuşu tedavi altına alındı.

Çoban aldatan kuşu tedavi altına alındı

22 Haziran 2017 16:57


Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunun 2600 rakımlı Merga Büte Yaylasında bir çoban tarafından bulunan çoban aldatan kuşu, bölgeye giden Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, Mühendis Halime Temirağa ile Reşko Doğa Derneği üyeleri Av. Turgut Besi ve Esat Kılıç tarafından teslim alındı.


Hakkari’ye getirilen çoban aldatan kuşu, veteriner hekim Kemal Yüzgeç tarafından hemen müdahale edildi. Kanadı kırılan ve tedavisi yapılan kuşun sağlığına kavuşması halinde yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.


Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, yaralı hayvanları bulup kendilerine teslim eden duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.




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