Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 13:49

Çocuğun ağlaması aileyi kurtardı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir eve giren yılanı görünce ağlamaya başlayan çocuk, ailesini büyük bir tehlikeden kurtardı.

Çocuğun ağlaması aileyi kurtardı

30 Haziran 2017 13:49


Alınan bilgilere göre, ilçenin Anadağ köyü Yeşilova mezrasında ikamet eden Ayhan Dinç’in evine yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan girdi. 10 yaşındaki Özlem Dinç, salona kadar gelen yılanı gören kardeşi Berkan Dinç’in (3) ağlaması üzerine içeri girdiğinde yılanı hemen fark etti. Özlem Dinç, hemen kardeşini salondan dışarı çıkardıktan sonra hemen babasına haber verdi. Baba Ayhan Dinç, eline aldığı bir cisimle uzun uğraşlar sonucu zehirli olduğu belirtilen yılanı öldürdü.


Ayhan Dinç, oğlunun ağlamasıyla ailesinin büyük bir tehlikeden kurtulduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:19
  • İkindi :16:13
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!