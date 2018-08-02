Çocuk oyun merkezi kuran kursu öğrencilerini konuk etti

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından Halife Derviş Mahallesinde bulunan ek hizmet yerleşkesinin bin 500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi sevindirmeye devam ediyor.

Değişik okullardan kademeli bir şekilde getirilen çocuklar ise çocuk oyun merkezinde oynamanın sevincini yaşadılar. Belediye görevlilerinin nezaretinde turnikelerde geçirilerek içeri alının çocuklar yine görevliler himayesinde burada eğlenmenin tadını çıkarttılar. Çocuk Oyun ve Kültür Merkezi yaz programı kapsamında şehirdeki Kuran Kursu öğrencilerini özel araçlar ile merkezime konuk edip kendilerine konusunda uzman kadrosu tarafından değerler eğitimi veriyor. Verilen eğitim sonrası öğrenciler oyun salonunda keyiflerince eğlenmenin tadını çıkarttılar. Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari’de nüfusun yüzde 45’lik kısmı çocuklardan oluştuğunu söyledi. Başkan Epcim, ”Bir önemli kıstasta Hakkari’de kış mevsimi uzun ve bol yağışlı geçiyor. Bizde bu iki durumu göz önüne alarak yıl boyunca zamanlarını sürekli ev ile okul arasında geçiren Hakkarili çocuklarımıza hem eğlenecekleri hem de ders çalışabilecekleri bir ortam sunmak üzere bir proje geliştirdik. Belediyemizin Halife Derviş Mahallesinde bulunan yerleşkesinin 1500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini oluşturduk. 3 ile 12 yaş arasında çocuklarımız için yeni teknoloji modern oyuncakların yer aldığı merkezimizde kitap kafe, aktivite salonu, sinevizyon salonu ve ders çalışma salonu bulunuyor. Buraya gelecek çocuklarımız zamanlarını hem oyun salonunda oyun oynayıp eğlenerek hem de ders çalışma salonunda ve kitap kafe de ders çalışarak geçiriyor. Bir ilk olarak Hakkari’mize kazandırdığımız bu hizmet ücretsiz olarak veriliyor” dedi.