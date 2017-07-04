Çocuk oyun parkı onarılmayı bekliyor

Kent merkezinden 19 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyündeki tesislerde bir süre önce valilik tarafından ailelerin rahat edebilmesi yaptırılan için beton masa, oturak ve küçük çocuk oyun parkı adeta kullanılamaz hale geldi. Çocuk oyun parkındaki tahribat, pikniğe gelen ailelerin tepkisine neden oldu. Her hafta yüzlerce ailenin ziyaret ettiği kentin en büyük piknik alanlarından bir tanesi olan Kırıkdağ piknik alanının bir an önce onarımdan geçirilmesini isteyen aileler, çocuklarının rahat edebileceği bir oyun parkı yapılması talebinde bulundular. Aileler, “Kırıkdağ köyünde bulunan piknik alanı, etrafı tel örgülerle örülmüş geniş bir yapıya sahiptir. Altında Zap Suyu sağ tarafından ise Cilo-Sat dağlarında gelen dere akıyor. Alanın içinde ise alabalık tesisleri var ve birçok vatandaş burada alabalık ihtiyacını karşılıyor. Havası serin olduğu için hafta sonları tüm aileler buraya pikniğe geliyor. Burası ilin en büyük piknik alanı diyebiliriz. Çocuk oyun parkı var, ancak tahrip olmuş ve onarılabilir. Hakkari Valiliğinden isteğimiz, burada bir çevre düzenlemesi yapması ve tahrip olan çocuk oyun parkının yenilenmesidir” şeklinde konuştular.