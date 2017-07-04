Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:04

Çocuk oyun parkı onarılmayı bekliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Kırıkdağ köyündeki piknik alanında bulunan çocuk oyun parkı onarılmayı bekliyor.

Çocuk oyun parkı onarılmayı bekliyor

04 Temmuz 2017 11:04


Kent merkezinden 19 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyündeki tesislerde bir süre önce valilik tarafından ailelerin rahat edebilmesi yaptırılan için beton masa, oturak ve küçük çocuk oyun parkı adeta kullanılamaz hale geldi. Çocuk oyun parkındaki tahribat, pikniğe gelen ailelerin tepkisine neden oldu. Her hafta yüzlerce ailenin ziyaret ettiği kentin en büyük piknik alanlarından bir tanesi olan Kırıkdağ piknik alanının bir an önce onarımdan geçirilmesini isteyen aileler, çocuklarının rahat edebileceği bir oyun parkı yapılması talebinde bulundular. Aileler, “Kırıkdağ köyünde bulunan piknik alanı, etrafı tel örgülerle örülmüş geniş bir yapıya sahiptir. Altında Zap Suyu sağ tarafından ise Cilo-Sat dağlarında gelen dere akıyor. Alanın içinde ise alabalık tesisleri var ve birçok vatandaş burada alabalık ihtiyacını karşılıyor. Havası serin olduğu için hafta sonları tüm aileler buraya pikniğe geliyor. Burası ilin en büyük piknik alanı diyebiliriz. Çocuk oyun parkı var, ancak tahrip olmuş ve onarılabilir. Hakkari Valiliğinden isteğimiz, burada bir çevre düzenlemesi yapması ve tahrip olan çocuk oyun parkının yenilenmesidir” şeklinde konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:37
  • Güneş :04:42
  • Öğle :12:20
  • İkindi :16:13
  • Akşam :19:38
  • Yatsı :21:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!