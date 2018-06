Çocukları sırtında taşıyarak oyunlar oynayan Aydın Aydın, oyuncak dağıtırken yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyünde çocuklar için üçüncü kez verilen geleneksel iftar büyük ilgi gördü. Yüzlerce çocuğun katıldığı iftar yemeğinde ilk önce Mevlidi-i Şerif okutularak dualar edildi.

Alana kirpi ve kaplumbağa getiren Aydın Aydın, "hayvanları sevelim ve onlarla ilgili çok şey bilmemiz lazım" diyerek hayvanların her birinin kaç yıl yaşadığı gibi soruları çocuklara yöneltti.

At bulamayınca çocukları sırtına aldı

Hayrunnisa adlı bir kız çocuğu ise hayvanlar arasında en çok at sevdiğini belirtti. Hayrunnisa’nın ısrarla at istemesi üzerine türkücü Aydın Aydın, minik kızı kırmayarak mutlu olsunlar diye "At da olurum deve de olurum" dedi. Kız çocuğunu sırtına bindiren türkücü, uzun süre çocuklarla oyun oynadı.

Türkücü Aydın Aydın, daha sonra çocukların çok sevdiği kuzuları da alana getirerek, çocuklarla birlikte biberonla besledi. Hakkari’den bütün dünyaya “hayırlı Ramazanlar” mesajı gönderen türkücü Aydın, “Çocukları çok severiz. Onlar birer çiçek, onlar birer melektir. Çocukları daha çok sevin” dedi.

Ünlü türkücü Aydın Aydın küçükken hep ihmal edildiklerini söyleyerek, “Sofra kurulunca çocuklar hep kenara itildi. Bayramlarda güzel çikolatalar ve tatlılar büyüklere geldi. Çocuklara ise kuru üzüm, incir gibi meyveler verilirdi. Bugün çocukları kendimizden daha çok seveceğiz. Çünkü bu sofrada onların gözü var. Bende kendi köyümde 3. defa çocuklar için iftar yemeği düzenledim. İnşallah bundan sonra Türkiye ve dünyanın dört bir yanında da sadece çocuklara yönelik özel bu tür iftar etkinlikleri çoğalır. İftar yemeğine ünlü sanatçı Gülben Ergen de katılacaktı. Fakat bir yengemiz vefat ettiği için bu programı erteledi. Ben kendisine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye buraya gelecektir. Bu güzel çocuklarımıza yüzlerce oyuncak hediye eden hayırsever iş adamı Hacı Kepçeli’ye ve bütün dostlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra ezanın okunmasıyla Aydın Aydın çocuklarla birlikte iftar yaptı.

Aydın Aydın ezilme tehlikesi geçirdi

İftar sonrası yüzlerce çocuğa oyuncak dağıtan Aydın Aydın, çocukların oyuncakları kapmaya çalışması üzerine yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

Etkinliği düzenleyen ve emeği geçen Aydın Aydın başta olmak üzere herkese teşekkür eden çocuklar ise oyuncaklarını büyük bir sevinçle alarak evlerinin yolunu tuttu.