Çocukların “Asfalt” sevinci

Hakkari’deki değişik noktalarındaki cadde ve mahalle yollarının asfaltlanması yöre halkının memnuniyetini kazandı. Kentin değişik noktalarındaki asfalt çalışmaları devam ederken, asfalt çalışmasının tamamlandığı yollarda oynamanın sevincini yaşayan çocukların mutluluğu ise gözlerinden kaçmadı. Eskiden tozlu, çamurlu ve çukurlu mahalle yollarına çıkamayan Hakkarili çocuklar şimdi belediyenin asfaltladığı yeni yollardaki sevinci gazetecilerin objektiflerine böyle yansıdı. Hakkari Belediye Başkanlığı asfalt ekibinin ise kentin değişik noktalarındaki çalışmalarını geceli gündüzlü olarak sürdürdüğü belirtildi.