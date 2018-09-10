Çölemerik caddesinde prestij cadde çalışmaları

Hakkari Belediyesinin başlattığı “2018 yılı Hakkari Dönüşüm Programı” kapsamındaki ‘Prestij Cadde' uygulaması çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari kent merkezindeki 'Prestij Cadde' uygulaması projesi kapsamındaki çalışmalar şehir merkezine ayrı bir görünüm katıyor. Çalışmaların devam ettiği kent merkezinde, eski granit taşlar kaldırılarak yerine yurt dışından getirtilen özel granit döşendiği belirtildi. Bulvar Caddesi prestij caddeye kavuşurken, çevre yolunu prestij caddeye dönüştürmek için de ilk çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim çevre yolu Çölemerik Caddesi'nin prestij caddeye dönüştürülmesi kapsamında yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyip denetimlerde bulundu.

Çölemerik Caddesi esnaf bu güzel çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederken, prestij cadde çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor.