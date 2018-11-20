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Çukurca belediyesinden sonbahar temizliği

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi sonbahar temizliği kapsamında merkez ve mahalle yollarında temizlik yaptı.

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi sonbahar temizliği kapsamında merkez ve mahalle yollarında temizlik yaptı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, “Kirlenen ana ve mahalle yolları belediyemize ait temizlik ve itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. İlçedeki çevre kirliliği konusunda gerek ilçe sakinleri gerekse de kurumlar olarak hassas davranıyoruz. Çukurca'nın doğal görünüşü ile her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu görünüşünü tarihi, doğası, Zap suyuyla elimizden geldiği kadar muhafıza etmeye çalışıyoruz” dedi.

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