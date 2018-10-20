Çukurca da öğrencilere yönelik kukla gösterimi düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık tarafından öğrencilere yönelik organize edilen kukla gösterimi büyük ilgi gördü.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Ahmedi Hani Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Çiğdem Dağtekin, kuklası Marmelat ile sahne aldı. İlçede bulunan öğrencilerin ilgiyle izlediği programda konuşan Dağtekin, Çukurca'da çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu dile getirdi. Buradaki çocukların da her türlü sanatsal ve kültürel etkinlikte faydalanma hakkı olduğu inancıyla ilçe kaymakamın katkıları sayesinde burada bir gösteri sunduklarını ifade eden Dağtekin, "Bizlerde çocuklarımız gibi güzel bir zaman geçirdik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan sonrada bu tür etkinliklerde yer alarak çocuklarımıza faydalı olmak istiyorum" dedi.

Konu ile ilgili bilgi veren ilçe Kaymakamı Temel Ayca, "Çukurca'da amacımız ilçedeki çocuklarımızın her türlü etkinlikten faydalanması için eğitimlerinin kalitesini artırmak ve verimli hale getirmektir. Bunun için ilçemizdeki bütün kurumlar ortak bir akıl ile öğrencilerimizin gelişimi ve başarısı için hep birlikte hareket ediyor. Bütün çabamız ve gayemiz başarılı bir öğrenci kitlesi oluşturmaktır" dedi.