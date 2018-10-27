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Çukurca dağlarına yılın ilk karı yağdı

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesi yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesi yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü.


Hakkari il genelinde etkisini sürdüren yağışlar yüksek kesimlere kar olarak düştü. Hakkari Sümbül dağından sonra Çukurca ilçesinin etrafını çeviren yüksek dağlara ise yılın ilk karı düştü, sabah dağların beyaz bir örtüyle kapladığını gören ilçe sakinleri sıcak iklimi ile bilinen ilçelerine kar yağmanın şaşkınlığını yaşadığını belirttiler.

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