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12 Haziran 2018 21:16

Çukurca emniyeti iftar yemeği verdi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi ilçe Emniyet Müdürlüğü Oktay Kapsız, ilçedeki öğretmen ve idarecilere iftar yemeği verildi.

Çukurca emniyeti iftar yemeği verdi

12 Haziran 2018 21:16


Polisevi bahçesinde verilen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Temel Ayca, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, bu anlamlı yemekten dolayı teşekkür etti. Doğan, “Kaymakamımız sayın Temel Ayca, tarafından ilçemizde başlatılan projeler ve kurumlar arası sağladığı koordinasyonla beraber 2017-2018 eğitim öğretim yılında ÇEKAP (Çukurca Eğitim Kalitesi Artırma Projesi)kapsamında okullarımızın gerek fiziki durumları gerek donatımı ve en önemlisi Çukurca’nın başarısını Artırmak için çok büyük katkı sunmuştur. Sayın Kaymakamımız Temel Ayca’ya şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ilçemizin huzur ve asayişin kılınması yolunda büyük özveriyle çalışan ve okullarımızda birçok etkinlik ve yardımlarda bulunan Emniyet Müdürümüz sayın Oktay Kapsız ve emeği olan bütün kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.




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