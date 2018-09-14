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Çukurca sokakları yeni bir görünüme kavuşuyor

Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalala ilçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturuyorİçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari’nin Çukurca Belediyesi yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturuyor.

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalala ilçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturuyor


İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari'nin Çukurca Belediyesi yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarıyla ilçeyi yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Daha önce mahalle yollarında parke taşı döşemesi yapan belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağladığı destekle ilçe merkezindeki kaldırım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde görüntü kirliliğine neden olan elektrik ve telefon direklerini yer altına alınmasını sağlayan belediye, eskiyen içme suyu hattını da yeniliyor.

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