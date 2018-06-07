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07 Haziran 2018 16:17

Çukurca’da başarı konferansı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen “Başarılı Olmak Bir Tercihtir” konulu konferans verildi.

Çukurca’da başarı konferansı

07 Haziran 2018 16:17


Çukurca Kaymakamlığı himayesinde ortaokul ve lise öğrencilerine hayatta başarıya ulaşmanın yollarının anlatıldığı konferans düzenlendi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Adiloğulları ve öğretim görevlisi Ender Ali Uluç’un konuşmacı olarak katıldığı konferansta öğrencilere başarıya giden yollar ve başarıya ulaşmada karşılaşılan engellerin nasıl aşılacağı konusunda önemli bilgiler verildi.


Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ise öğrencilerimizin gelişimleri açısından her türlü desteği verdiklerini ve bu bağlamda ilçemize gelen akademisyenlere teşekkür etti.




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