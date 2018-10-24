Çukurca'da birlik ve beraberlik

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle vatandaşlar birlikte aynı sofrada yemek yiyerek daha sonra halay çekip misket oyunu oynadılar.

Çukurca Kaymakamlığı ve belediye başkanlığının katkıları ile düzenlenen programa Kaymakam Temel Ayca, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Çukurca Jandarma Tabur Komutanı Ahmet Akdağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Bilgihan Özkuzanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat İşleri Müdürü Ayhan Tunç, sanatçı Aydın Aydın, Reng-i Hakkari Grubu, STK temsilcileri ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Davetlilere yer sofrasında Çukurca'nın yöresel yemeği Tırşık ikramı yapıldı. Kaymakam Ayca ve beraberindeki protokol üyeleri ile güvenlik güçleri, bir birleri ile ekmeklerini paylaştıktan sonra aynı sofrada yemek yediler.

Yemek sonrası güvenlik güçleri ile ilçe sakinleri kol kola girerek davul zurna eşliğinde halay çektiler. İlçe sakinleri ve güvenlik güçleri, daha sonra sanatçıların seslendirdiği türküler ve çalınan oyun havaları eşliğinde karşılıklı misket oyunu oynadı.

Burada konuşan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca'nın muhteşem doğası ve coğrafyası ile Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Çukurca ilçesinin misafirperver olduğunu ifade eden Kaymakam Ayca, burada görev yapmaktan dolayı çok şanslı olduğunu belirtti. “Bir lokma ekmeğimizi birlikte paylaşalım” programının ardından TRT Kurdi canlı olarak ilçenin gelenek ve göreneklerini ekrana taşıdı.

Programın başından sonun kadar birbirinden güzel oyunlar sergileyen Hakkari Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Grubu, ekran başındaki izleyicilerle ilçe sakinlerinden büyük beğeni topladı.

(FT-MSA-Y)

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