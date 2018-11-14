Çukurca'da “Dünya diyabet günü” etkinliği

Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde “Dünya diyabet günü” etkinlikleri kapsamında şeker ve kan ölçümleri yapılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Çukurca Devlet Hastanesi, 12-18 Kasım tarihleri arası “Dünya diyabet günüı” dolayısıyla konuya farkındılık katmak için Cumhuriyet Caddesi üzerinde stant kurdu. Burada ilçe halkına ücretsiz olarak kan şekeri ölçümü, kan basıncı ölçümü ve beden kitle endekslerini ölçerek sağlıklı yaşam adı altında ilçe sakinleri bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı.