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04 Temmuz 2018 11:07

Çukurca’da gece yarısı havuz keyfi

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla ilçe sakinleri zor anlar yaşıyor.

Çukurca’da gece yarısı havuz keyfi

04 Temmuz 2018 11:07


Çukurca’da günden güne etkisini gösteren sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar parklardaki ağaçların gölgelerinde serinlemeye çalışırken, gençler ise gündüzleri Zap suyunda geceleri de yarı olimpik yüzme havuzunda serinlemeye çalışıyor.


Bir süre önce Melih Parlak tarafından 16 bin metrekare alan üzerinde hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzu, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlarla dolup taşmaya başladı. Akşamları hava sıcaklığının artması üzerine olimpik yüzme havuzuna giren gençler, burada serinlemenin tadını çıkarıyor. İlçede sıcakların her geçen gün artması üzerine zor anlar yaşadıklarını belirten gençler, “İlçede sıcaklar bunaltıyor. Gündüzleri Zap suyunda, geceleri ise olimpik yüzme havuzunu tercih ediyoruz. Olimpik yüzme havuzunda verilen hizmetten oldukça memnunuz. Bizlere böyle bir tesis kazandıranlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.




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