Çukurca'da gökkuşağı güzelliği

Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Irak sınırındaki Çukurca'da, sağanak yağmur sonrası gökkuşağı ortaya çıktı. Renkleri ile vatandaşları kendisine hayran bırakan gökkuşağını gören güvenlik güçleri ile vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

İlçenin her tarafından görülen ve vatandaşların ilgisini çeken gökkuşağı, bir süre sonra kayboldu.