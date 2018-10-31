Çukurca'da görev yapan öğretmen kitap çıkarttı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu'nda Fen Bilimleri öğretmeni olan Havva Keskin “Eğitimde İyi Örnekler” projesi kapsamında yeni bir kitap çıkarttı.

Çukurca Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Keskin "Beni Anılarla Yaşat Öğretmenim" adlı çıkardığı kitabı, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkanı Temel Ayca'ya ve protokol üyelerine hediye etti. Öğretmen Keskin, "Uzun zamandır bu kitabın hazırlığını yapıyordum. Kitabımın çıkarılması Çukurca'da nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Ana konu yaşadığım ön yargıların yıkılmasıyla ilgili anılarımı yazdım. İnşallah yazdığım bu kitap başta öğrenciler olmak üzere bütün okuyuculara faydalı olur" dedi.