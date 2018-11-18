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Çukurca'da kardelenler açtı

Hakkari’nin yüksek kesimlerine kar yağarken Çukurca ilçesinde ise kardelenlerin çıkması vatandaşları şaşırttı.

Hakkari'nin yüksek kesimlerine kar yağarken Çukurca ilçesinde ise kardelenlerin çıkması vatandaşları şaşırttı.


Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kardelenlerin çıkması yöre halkını endişelendirdi. Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte pikniğe giden ilçe sakinleri, çiçek açan kardelenlerle karşılaştı. İlk defa böyle bir doğa olayıyla karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar, kardelenlerin çiçek açmasını hayretle karşıladıklarını belirttiler. Vatandaşlar, “Hakkari ve Çukurca'nın yüksek kesimlerinde kar var. İlçenin bazı bölgelerinde ise bahar havası yaşanıyor. Sıcak havaları fırsat bilerek pikniğe geldik. İlkbahar aylarında açılan kardelen çiçeklerini bu mevsimde görünce şaşırdık” şeklinde konuştular.

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