Çukurca'da kick boks lisans töreni

Irak'ın sınırının sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde polis-halkla ilişkilerin geliştirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemeleri amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çukurca'da polis-halkla ilişkilerin geliştirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemeleri amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kick Boks Şampiyonalarında dereceleri bulunan Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu, ilçenin güvenliği ve huzuru sağlamanın yanı sıra gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla başlatılan proje ile mesai saatleri dışında toplam 46 sporcuya Kick Boks kursu veriyor. Verilen kursta eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 öğrenciye; Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız‘ın da katılımlarıyla yapılan törende lisansları verildi. Ayrıca törende 30 öğrenciye de spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Törende projeden duyduğu memuniyeti dile getiren Kaymakam Temel Ayça, verilen eğitim ve destekler için İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız ve Komiser Yardımcısı Dicle Elçeoğlu'na teşekkür etti.