Çukurca’da mesire alanı hizmete açıldı

Çukurca Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çukurca ilçesine bağlı Bardaklı Yaylası’nda yapılan mesire alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törene Kaymakam Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Kaymakamı Temel Ayca, huzur ve güvenin sağlandığı ilçede yeni mesire alanlarının hizmete açıldığını belirtti. Ayca, "Sınırda bulunan ilçemiz huzurunu yaşıyor. Bir süre önce Çukurca Narlı köyünde, şimdi ise Bardaklı Yaylası’nda vatandaşlarımızın piknik yapabileceği güzel bir mesire alanını hizmete açtık" dedi.