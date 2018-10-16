Çukurca'da Rafting Geliştirme Merkezi kuruluyor

Hakkari'ni Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından ortak hazırlanan proje kapsamında Rafting Geliştirme Merkezi inşa ediliyor.

Narlı köyünde yapımı devam eden merkezin inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Temel Ayca, Çukurca'da rafting sporunun gelişmesi adına Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesinin ortak projesi olan rafting hizmet binasının yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. İlçedeki gençlerin son zamanlarda yoğun rağbet gösterdiği rafting sporunu herkese sevdirmeyi istediklerini ifade eden Ayca, “Çukurca coğrafi yapısıyla bu sporu yapmaya elverişlidir. Zap Suyu'nu değerlendirerek ilçemizin tanıtımında oldukça fayda sağlanacağı konusunda buradaki vatandaşlarla hemfikir olduk ve böyle bir projenin uygulanmasına karar verdik. İnşallah yakın bir zamanda ilçemizin adını rafting sporuyla tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyoruz” dedi.