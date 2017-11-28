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28 Kasım 2017 15:43

Çukurca’da yazdan kalma günler

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları sevindirdi.

Çukurca’da yazdan kalma günler

28 Kasım 2017 15:43


Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Hakkari kent merkezinde de kendini iyice hissettiren soğuklar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çukurca ilçesinde ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, çay bahçelerinde çay içmenin tadını çıkartıyor.


Hakkari kent merkezine geldiklerinde kışlık giyindiklerini belirten ilçe sakinleri, ilçelerine geri döndüklerinde ise kışlıkları çıkarttıklarını söylediler.


İlçenin Irak’a sıfır noktada olması nedeniyle sıcakların bazen 20 dereceye kadar çıktığını belirten ilçe sakinleri, durumdan memnun olduklarını ifade ettiler.




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