Çukurca’da yeni doğa sporları rotaları açıldı

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Çukurca’nın Zap Vadisi bölgesinde iki ayrı noktadan başlatıp farklı noktalarda son bulan rafting rotaları açtı. Rota belirleme çalışmalarında Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim/Teknik Kurul Üyesi Çetin Bayram, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, kurum amirleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Zap Vadisinde kayıtlara geçen rafting parkurunda sporcularla birlikte Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, federasyon yetkilisi Çetin Bayram ve vatandaşlar rafting yaptılar.

Rafting faaliyetine, Van’ın Çatak Rafting Takımı da katıldı. Zap’ta rafting yapan Çatak Rafting Takımı sporcuları, Zap Nehri karşısındaki şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdiler.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Çukurca’da kaya tırmanışı yaparak yeni rotalar açtı. Etrafı dağlarla kapalı Çukurca’nın tırmanış sporu açısından elverişli olması, dağcıların dikkatini çekti ve tırmanış rotalarının açılması için çalışmalara başladı. Çukurca merkezde farklı iki ayrı bölgede kaya tırmanışı ve emniyetli iniş yapan sporcular, tırmanışlar açısından Çukurca’nın elverişli bir bölge olduğunu ifade ettiler.

Tırmanış çalışmalarını yaparken Çukurca’da sürdürülen 1. Çukurca Foto Safari etkinliğine gelen fotoğrafçılara da enfes görüntüler verdiler. Rafting ve kaya tırmanışında fotoğrafçılara bolca poz veren sporcular, ardından çalışmalarını sürdürdüler.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Hacı Tansu, Çukurca denince Zap Vadisi, Zap denince de Çukurca’nın akla geldiğini belirterek, “Yüksek ve hırçın dağların küçük yeşil platosu Çukurca’da çalışma yürütmekten son derece mutluyuz. Çukurca’da yürütülen foto safariye katkı sunmak üzere Çukurca Kaymakamı Temel Ayca’nın daveti üzerine geldik. İlçemizde yürütülen bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu bilerek desteklemeye ve çalışmalar yürütmeye karar verdik. Yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda hem foto safari faaliyetini destekleme hem de önceden yaptığımız görüşmeler sonucunda Rafting Federasyonu desteği ile rafting rotaları açtık ve açmaya devam edeceğiz. Kaya tırmanışı rotaları için de altyapı hazırlama çalışmalarına başladık. İlk çalışmamızı kaya tırmanışçı sporcu dostum Dilaver Kişili ile birlikte yaptık. Bundan sonra da yeni rotaları zaman geçirmeden açmaya devam edeceğiz. Hakkari ve Zap bölgesinde doğa sporları alanında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.